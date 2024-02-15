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        Abant beyaza büründü

        BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesinin ardından etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Abant Gölü Milli Parkı'nda da gece kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla Abant'ta yeşil alanlar ve çam ağaçları beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu milli parka gelen tatilciler, göl çevresinde karla kaplı alanlarda piknik yaparken, çocuklar da şambrelle kaymanın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:58
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        Abant beyaza büründü
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        BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesinin ardından etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Abant Gölü Milli Parkı'nda da gece kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla Abant'ta yeşil alanlar ve çam ağaçları beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu milli parka gelen tatilciler, göl çevresinde karla kaplı alanlarda piknik yaparken, çocuklar da şambrelle kaymanın keyfini çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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