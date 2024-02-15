Abant beyaza büründü BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesinin ardından etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Abant Gölü Milli Parkı'nda da gece kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla Abant'ta yeşil alanlar ve çam ağaçları beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu milli parka gelen tatilciler, göl çevresinde karla kaplı alanlarda piknik yaparken, çocuklar da şambrelle kaymanın keyfini çıkardı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL