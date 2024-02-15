Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bu arada kaza sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan forklift sürücüsünün ifadesi alındı.

Yaralılardan bazılarına ambulanslar ulaşana kadar yol üzerinde müdahale edildi. Bir sağlık personeli, üşüyen yaralının üzerini montuyla örttü.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki Taner B, Ramazan Y. ve Erkan İ. yaralandı. Araçta sıkışan Taner B. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.