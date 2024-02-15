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        Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu'da forklifte çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:33
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        Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bolu'da forklifte çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden Şaban İ. yönetimindeki 14 AU 672 plakalı otomobil, Doğancı köyü mevkisinde Afganistan uyruklu Barakatullah H'nin kullandığı forklifte çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki Taner B, Ramazan Y. ve Erkan İ. yaralandı. Araçta sıkışan Taner B. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılardan bazılarına ambulanslar ulaşana kadar yol üzerinde müdahale edildi. Bir sağlık personeli, üşüyen yaralının üzerini montuyla örttü.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Taner B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan forklift sürücüsünün ifadesi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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