Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İstanbul istikametinde seyreden Gökhan H. idaresindeki 34 RD 0570 plakalı tır, Yukarısoku mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle bir bölümü parçalanan tır devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Aracın emniyet şeridine alınması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.