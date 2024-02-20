Otomobilin lastiklerinde 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BOLU'dadurdurulan otomobilin lastiklerinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu sürücü M.R. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilin 4 lastiğinin içinde ve bagaj kısmındaki stepne lastiğin içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü M.R., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.