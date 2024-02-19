Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

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