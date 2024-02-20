Sarıkamış'ta görev yapan askerler için yün çorap ördü BOLU'dakoyun yününden ip üretip, askerler için çorap ören Gülnaz Turhan'ın (75) hazırladığı çoraplar, Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Kars'ın Sarışkamış ilçesinde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik'e gönderildi. Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Turhan, köylülerinden aldığı koyun yünlerinden ip üretti. Turhan, bu iplerle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan askerler için çoraplar ördü. Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan kadın, yün çorapları askerlere göndermek istediğini söyleyerek yardım istedi. Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Mehmet Emin Kaya, çorapları teslim almak için Turhan'ın köydeki evine gitti. 'MEHMETÇİLERİMİZİ GİYDİRMEYİ BORÇ BİLMİŞ' Astsubay Kaya ile Turhan'ın konuşmaları video ile kayıt altına alınırken, Sarıkamış 57'nci Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan askerler için çorapları teslim alan Astsubay Kaya, "Gülnaz Teyzemiz, bölgedeki küçükbaş hayvan üreticilerinden topladığı yünleri işleyip, ip üretip, daha sonra bu iplerden çoraplar yaparak, bunları zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklerimize giydirmeyi borç bilmiş ve bizlerle irtibata geçmiştir. Daha öncesinde Doğu'da, birçok yere Gülnaz Teyzemizin el emeği, göz nuru çorapları ulaştırdık. Bu koca yürekli Anadolu kadınımızın askerlerimizle aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik. Gülnaz Teyzemizin bugün ördüğü çorapları da Kars'ta bulunan şanlı 57'nci taburumuza, vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçiklerimize göndereceğiz" dedi. 'ÖLMEZSEM DAHA ÇOK YAPACAĞIM' Gülnaz Turhan ise "Bunların Kars'taki askerlere gitmesini istiyorum. Allah askerlerimize güç, kuvvet versin. Onların sayesinde burada, memleketimizde, köylerimizde rahatça yaşıyoruz. Güle güle giysinler; ayakları ısınsın. Ölmezsem daha çok yapacağım" diye konuştu. Öte yandan çekilen video ile teslim alınan çorapların Sarıkamış'a gönderildiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:31 facebook

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