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        Mudurnu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:08
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        Mudurnu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör zarar gördü.

        Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait çiftliğin kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangında kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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