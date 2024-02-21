Yeniçağa'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Kent merkezinde toplanan öğrenciler, Yeniçağa Kuş Cenneti'ne giderek kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması gerçekleştirildi.

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