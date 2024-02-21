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        Yeniçağa'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:18
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        Yeniçağa'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde toplanan öğrenciler, Yeniçağa Kuş Cenneti'ne giderek kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için belirlenen alanlara yem bıraktı.

        Doğaya yem bırakma faaliyetinin kentin farklı bölgelerinde devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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