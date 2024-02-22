Bolu'da bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Cem B. idaresindeki 06 DDY 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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