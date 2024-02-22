MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak, "Okula Hazırlık Paketi" projesini anlattı

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, "Okula Hazırlık Paketi" projesiyle ilgili bilgi verdi.

MHP Bolu İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Durak, özel eğitimcilerle bir araya geldi.

Ziyarette projelerini anlatan Durak, yaptığı konuşmada, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.

Bolu'da rehabilitasyon merkezlerine, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine yönelik projeler hazırladıklarına işaret eden Durak, kadrolarını da buna göre kurduklarını bildirdi.

Durak, toplumun her ferdi için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında birçok çalışma yapacağız. Örneğin okul öncesi ve ilköğretim sürecinde ihtiyacı olan okullara eğitsel oyuncak ve materyal temini sağlayacağız. İhtiyaç duyan her okulumuz için kütüphane kurulumu ve kitap desteği gerçekleştireceğiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için de okul başlangıcında kırtasiye, okul kıyafeti ve ders kitapları temini için 'Okula Hazırlık Paketi' projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca özel eğitimli bireylerimiz için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte elimizden geleni yapacağız."