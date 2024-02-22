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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:54
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Demirkol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Enerji Verimliliği" öykü yarışmasında birinci olan Gazipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Atay'ı evinde ziyaret etti.

        Demirkol, Bolu'dan bir öğrencinin Türkiye birincisi olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

        Atay'a okul hayatında başarılar dileyen Demirkol, "Enerji verimliliği son dönemde hem Türkiye'mizin hem de bütün dünyanın önemle ilk sıraya aldığı konuların başında geliyor. Bizim de belediye başkan adayı olarak önceliğimize aldığımız konulardan biri." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, daha sonra Rana Atay'a hediye verdi.

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