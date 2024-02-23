'Taksitli hac ve umre fırsatı' ilanıyla 31 bin 500 lira dolandırıldı BOLU'da, Umut Şenduygu (41), sosyal medyada 'Taksitli hac ve umre fırsatı' ilanını görüp linke tıkladıktan sonra, banka ismini taşıyan sahte internet sitesine, kimlik numarası ve kredi kartı şifresi gibi bilgileri girdi. Hesabından 31 bin 500 TL çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olan Umut Şenduygu, "Hep duyuyorduk böyle şeyleri. Hac ve umre çekilişi olması beni daha çok cezbetti. Mağdur oldum, kimse mağdur olmasın" dedi. Kentte emlakçılık yapan Umut Şenduygu, cep telefonundan sosyal medyada bir bankanın ismi ve logoları kullanılıp hazırlanan 'Taksitli hac ve umre fırsatı' ilanını gördü. İlanın linkine tıklayan Şenduydu, bankanın ismini taşıyan sahte internet sitesine kimlik numarası, kredi kartı şifresi ve ardından telefonuna gelen onay mesajındaki kodunu girdi. İşlemleri tamamladıktan sonra hesabından 31 bin 500 TL çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayan Şenduygu, banka şifresini değiştirdi ve avukatıyla polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu. Şenduygu, paranın iade edilmesi için bankaya da başvurdu. Olayı anlatan Şenduygu, "16 Şubat'ta AVM'de kızımla dolaşırken aynı zamanda sosyal medyaya bakıyordum. Bir katılım bankasının hac-umre ilanı vardı. Ben de bu katılım bankası nasıl olsa, daha güvenilir ve aynı zamanda o bankanın kendi reklamları da vardı, hac umreye gideceklere faizsiz, 3 taksit falan diye. Ben de çok akıl edemedim, o linke tıkladım. Ondan sonra bana T.C. kimlik numaramı, banka şifrelerimi sordu. Sonra 'Başvurunuz alınmıştır' dedi. Kapattım ben de. Aradan 15 dakika geçti. Bir mesaj geldi bana, 'Hesabınızdan 31 bin 500 TL çekilmiştir' şeklinde. Hemen ardından saniyeler geçmeden müşteri hizmetleri tarafından arandım. 'Bu işlem size aitse 1'i, size ait değilse 2'yi tuşlayın' dedi. 'En kısa sürede müşteri hizmetleri tarafından aranacaksınız' dedi. Tabii ben müşteri hizmetlerini beklemeden hemen internet bankacılığına girerek şifremi değiştirdim. Daha sonra müşteri hizmetlerini ben aradım. Onlarla görüştüğümde bana 'Transfer işlemlerine girin, iade isteyin oradan' dedi, iade istedim. Avukatımı aradım, onunla birlikle polis karakoluna gittik. Suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. 'BEN DÜŞMEM BU İŞLERE' DİYORDUM' Şenduygu, dikkatli olunmasını isteyerek, "Daha önce de hep duyuyorduk bunu. 'Ben düşmem bu işlere' diyordum. Sonuçta hiçbir SMS'e itimat etmiyorum, reklamlara katılmıyorum ama bir katılım bankası olunca inandım. Bir de insanları nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Herhangi bir çekiliş olsa evet bir şey demezdim ama hac ve umre çekilişi olması beni daha çok cezbetti. Ben mağdur oldum, kimse mağdur olmasın. Bu tarz sosyal medyada paylaşım yapılan hac, umre ya da herhangi bir şeylere tıklamamaları gerektiğini söylüyorum. Herkes dikkat etsin. Ben çok dikkat ediyorum, eşim dostum, 'Sen nasıl dolandırıldın' diyor ama insanlar, bir gaflete kapılabiliyor. Ben çocuğumla AVM'de dolaşırken, yemek söylerken ne olduysa o 3-5 saniyede oldu" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:04 facebook

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