Yeniçağa'da Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.
Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Okul Sporları etkinlikleri kapsamında halk oyunu yarışı yapıldı.
Yaşar Çelik Spor Salonu'ndaki yarışmayı, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile kurum müdürleri ve öğrenciler izledi.
Yarışmada, Yaşar Çelik İlkokulu, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Çelik Ortaokulu ve Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi dereceye girdi.
Dereceye giren okullara ödüllerini Kaymakam Kini ile Güler verdi.
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