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        FIS Uluslararası Gerede Arkut Kupası başladı

        Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ile Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Gerede Arkut Kupası, 3 ülkeden 32 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:19
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        FIS Uluslararası Gerede Arkut Kupası başladı
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        Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ile Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Gerede Arkut Kupası, 3 ülkeden 32 sporcunun katılımıyla başladı.

        Gerede Arkut Dağı Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Türkiye, İrlanda ve Romanya'dan sporcular mücadele ediyor.

        Şampiyonada 20 yaş üstü kategorisinde kadın sporcular 5, erkek sporcular ise 10 kilometrelik parkurlarda yarışıyor. Ayrıca 16 ve 14 yaş altı kategorilerde de yarışlar gerçekleştiriliyor.

        Organizasyon yarın sona erecek ve dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

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