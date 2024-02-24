Polisin, kokusundan bulduğu uyuşturucuyu taşıyan kamyonetin şoförüne 13 yıl hapis BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan nakliye kamyonunda alınan uyuşturucu kokusu üzerine yapılan aramada 39 kilo skunk ve 144 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu kamyonete yüklediği belirlenen ve dava kapsamında tutuklu yargılanan Fuat Demir (39), 13 yıl hapis, 60 bin lira adli para cezasıyla cezalandırıldı. Olay, 31 Ocak'ta meydana geldi. Batman'dan yüklediği eşyaları İstanbul'a götüren H.H. yönetimindeki 34 LV 9683 plakalı nakliye kamyonu Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu. Kamyonun kasasından yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik köpeği 'Paco' ile yaptıkları aramada, kamyonun kasasındaki alüminyum merdivenin içine gizlenmiş 72 paket halinde 39 kilo skunk ile 144 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.H. ile araçta yolcu olarak bulunan E.H. gözaltına alındı. Soruşturmada, uyuşturucuları kamyona yüklediği tespit edilen Fuat Demir de polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Araç sürücüsü H.H. ile Fuat Demir hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Dava kapsamında daha önce tahliye edilen sürücü H.H. ile tutuklu sanık Fuat Demir, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Demir, beraatını talep etti. Tutuklu yargılanan Demir, 13 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasıyla cezalandırıldı, H.H.'nin de beraatine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:00 facebook

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