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        Boluspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:20
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        Boluspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Bolu ekibi, maç için son antrenmanını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptı.

        Antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a çiçek takdim etti, futbolculara moral verdi.

        Taraftarlara teşekkür eden Koşukavak, "Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Tesise kadar gelip bize destek veriyorsunuz. İnşallah biz de bu desteğe layık oluruz. Boluspor sizin, sizin şehrinizin takımı. Geçmişteki o sahiplenme duygusu, o aidiyet duygusuyla tribünleri ve Boluspor'u layık olduğu yere getiririz." diye konuştu.

        Taraftarlar ise takımın Koşukavak ile ivme yakaladığını belirterek, takımın mücadelesinden memnun olduklarını dile getirdi.

        Boluspor-Erzurumspor FK maçı, yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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