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        Oyuncu Şaşmaz'ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

        BOLU'nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:40
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        Oyuncu Şaşmaz'ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
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        BOLU’nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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