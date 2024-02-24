Oyuncu Şaşmaz'ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
BOLU'nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU’nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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