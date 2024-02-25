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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:14
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Atatürk

        Hakemler:Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Gigic (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Tunahan Çiçek (Dk. 82 Berk Yıldız), Jefferson, Avramovski, Ercan Coşkun (Dk. 82 Batuhan İşçiler), Anıl Koç (Dk. 90+3 İshak Karaoğul)

        Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Shala), Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Dk. 67 Alican Özfesli), Rosheuvel (Dk. 74 Mustafa Gürkan Varlık), Özgür Sert, Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Estrela, Orhan Ovacıklı

        Gol: Dk. 50 Oulare (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Gigic, Dk. 26 Tunahan Çiçek, Dk. 39 Vusal Iskandarlı (Boluspor), Dk. 23 Sefa Akgün, Dk. 68 Estrela, Dk. 70 Rosheuvel, Dk. 90+6 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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