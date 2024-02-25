Stat:Atatürk
Hakemler:Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Gigic (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Tunahan Çiçek (Dk. 82 Berk Yıldız), Jefferson, Avramovski, Ercan Coşkun (Dk. 82 Batuhan İşçiler), Anıl Koç (Dk. 90+3 İshak Karaoğul)
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Shala), Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Dk. 67 Alican Özfesli), Rosheuvel (Dk. 74 Mustafa Gürkan Varlık), Özgür Sert, Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Estrela, Orhan Ovacıklı
Gol: Dk. 50 Oulare (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Gigic, Dk. 26 Tunahan Çiçek, Dk. 39 Vusal Iskandarlı (Boluspor), Dk. 23 Sefa Akgün, Dk. 68 Estrela, Dk. 70 Rosheuvel, Dk. 90+6 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)
BOLU
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