Bolu'da üniversite öğrencileri atık malzemelerden yemlik ve mama kabı yaptı

"Sıfır atık" prensibiyle doğadaki plastikleri toplayan öğrenciler, bunları mama kabı ve kuş yemliğine dönüştürdü.

BAİBÜ Damla Topluluğu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri BAİBÜ Genç Ofis üyesi öğrenciler, doğadaki atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.