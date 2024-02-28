Yeniçağa'da anız yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıkuldan köyü mezarlık mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yeniçağ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
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