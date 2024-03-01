AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, yeni stadyum projesini anlattı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, kente 25 bin 14 kişilik yeni stadyum kazandıracaklarını bildirdi.

Demirkol, Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinin soyunma odasında çıkan yangın nedeniyle Bolu ekibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangında kimsenin zarar görmemesinin sevindirici olduğunu belirten Demirkol, yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için kulübe gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Kente 25 bin 14 kişilik yeni stadyum kazandıracaklarını, projenin detaylarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklayacağını vurgulayan Demirkol, "25 bin 14 kişilik modern ve çok amaçlı bir stadyum inşa edilerek, şehrimizin spor altyapısını güçlendirilecektir. Boluspor'umuzun şanlı tarihine yakışacak bu stadyum, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve şehrimizin spor kültürünü canlandıracaktır. Ayrıca konserler ve kültürel etkinlikler için de kullanılabilecektir." ifadesini kullandı.

Demirkol, en son teknolojiyle donatılacak yeni stadyumun, taraftarların rahat ve güvenli bir şekilde maç izlemelerini sağlayacağını bildirdi.

Engelli vatandaşların erişimine uygun tasarlanacak stadyumun, genç sporcuların eğitim ve gelişimine katkıda bulunacak tesislerle donatılacağına işaret eden Demirkol, projenin şehrin spor hayatına büyük bir dinamizm katacağını ve gençleri spora teşvik edeceğini belirtti.