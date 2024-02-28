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        Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:45
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        Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden futbolcular binayı boşalttı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangın nedeniyle tesisin bir odasında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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