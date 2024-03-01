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        Bolu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:31
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        Bolu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tabaklar Mahallesi Dar Sokak'taki tek katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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