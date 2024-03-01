MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak üniversite sınavına hazırlanan gençlere mektup gönderdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, üniversite sınavına hazırlanan gençlere mektup göndererek başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, üniversite sınavına hazırlanan gençlere mektup göndererek başarılar diledi.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi gençlere yönelik projelerini açıklayan Durak'ın üniversite sınavına hazırlanan gençlere mektup gönderdiği kaydedildi.
Açıklamada, Durak'ın mektubunda bulunan şu ifadelere yer verildi.
"Ben de15 yıl önce sizler gibi içinde vatan, millet ve memleket sevgisiyle benzer sınav heyecanları yaşadım. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim doğup büyüdüğüm ülkeme ve güzel şehrime hizmet etmekti. Bu hayali içimde yaşatan kişi Bolu'muzun babası İzzet Baysal oldu. Onun Bolu'ya olan karşılıksız sevgisi ve yaptıkları, içimdeki memleket sevgisini yeşertti. Şimdi, Bolu için kurduğum tüm hayallerin gerçekleşme vakti geldi. 31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkan adayı olarak huzurunuzdayım."
Durak, mektubunun sonunda gençlere girecekleri tüm sınavlarda, eğitim hayatlarında ve yapacakları her işte, başarılar dilediğini belirtti.
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