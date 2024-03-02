Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Özel yetenekli öğrenciler "sabır işi" kat'ı sanatının inceliklerini öğreniyor

        ZAFER GÖDER - Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, kat'ı (geleneksel ince kağıt oymacılığı) atölyesinde sanatın inceliklerini öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel yetenekli öğrenciler "sabır işi" kat'ı sanatının inceliklerini öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, kat'ı (geleneksel ince kağıt oymacılığı) atölyesinde sanatın inceliklerini öğreniyor.

        Okul derslerini tamamlayıcı eğitimlerin yanında merkezde bulunan çeşitli atölyelere de katılan öğrenciler, yeni hobiler ediniyor.

        Merkezde 4 yıl önce oluşturulan kat'ı atölyesine devam eden 8 öğrenci, neşter benzeri özel maket bıçaklarıyla geleneksel Türk motiflerini milimetrik çalışmayla sabırla kağıda işleyerek hem zihinlerini dinlendiriyor hem de el göz koordinasyonunu geliştiriyor.

        Bolu Bilim ve Sanat Merkezi edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, AA muhabirine, öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanımasını istediklerini söyledi.

        Bu kapsamda kat'ı atölyesi oluşturduklarını dile getiren Aksoy, öğrencilere sanatın inceliklerini öğrettiklerini kaydetti.

        Aksoy, geleneksel sanatlardan kat'ının sabır gerektirdiğine işaret ederek, "En küçük çalışmada bile yüzlerce defa kağıdı kesmek zorundasınız. Kağıdın hassasiyetini göz önüne alarak çok hızlı hareket edemezsiniz. Yavaş yavaş çalışacaksınız. Öğrencilere sabır veriyor, aynı zamanda geleneksel desenlerimizi tanıyorlar. Bu yaş grubu için hat, ebru, kat'ı ile uğraşmak gerçekten büyük farklılık oluşturuyor." diye konuştu.

        Öğrencilerin, neşter benzeri maket bıçaklarıyla kağıdı milim milim kestiklerini anlatan Aksoy, "Çocukların çok dikkat ederek bu sanatı uygulamaları gerekiyor. Dikkatlerinin gelişmesi açısından da çok faydalı. Milimetrik boyuttaki yerleri kesmek zorundalar. El göz koordinasyonu da çok sağlam bir şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.

        - "Kat'ı ile ilgilenmem beni farklı açılardan geliştirdi"

        Orhangazi Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elif Şafak, BİLSEM'de çeşitli atölyelere katıldıklarını söyledi.

        Şafak, kat'ı yapmanın başta zor olabildiğini belirterek, "Sonrasında ise hem çok zevk veriyor hem de bittikten sonra çıkan eser çok güzel oluyor. O yüzden çok keyifli." dedi.

        Kat'ı ile ilgilenmenin kendisini farklı açılardan geliştirdiğini aktaran Şafak, bu sayede daha sabırlı olmayı öğrendiğini kaydetti.

        Mevlana Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Şaziye Zülal Telli, kat'ı sanatıyla ile iki yıldır ilgilendiğini dile getirdi.

        İlk başlarda kolay desenlerle çalıştığını, şimdilerde ise daha zor motifleri kağıda işlediğini anlatan Telli, "Bunu evde de yapıyorum. Ne zaman kafam dolsa müzik açıp bunu yapıyorum. Sadece buna odaklandığım için kafamdaki düşünceler gidiyor. Çok rahatlatıcı oluyor. Ders aralarında dinlendirici oluyor." diye konuştu.

        50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Yekta Tomas ise kat'ı derslerinin çok faydalı olduğunu aktararak, bu sayede zihnini dinlendirdiğini ve bakış açısının değiştiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kıbrıscık'ta orman yollarındaki çalışmalar devam ediyor
        Kıbrıscık'ta orman yollarındaki çalışmalar devam ediyor
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak üniversite sınavına hazırlanan gençler...
        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak üniversite sınavına hazırlanan gençler...
        Türk kadınla evlilik kararı alan ABD vatandaşı Müslüman oldu
        Türk kadınla evlilik kararı alan ABD vatandaşı Müslüman oldu
        Bolu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, yeni stadyum projesini anlatt...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, yeni stadyum projesini anlatt...