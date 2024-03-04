Yüksek kesimleri karla kaplı Bolu'nun kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı
Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.
Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.
Soğuk geçen kışın ardından Bolu'nun kent merkezinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Sıcaklıkların artmasıyla kent merkezindeki bazı ağaçlar çiçek açarken yüksek kesimlerde hala kar görülüyor.
Yeniçağa ilçesinde de baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.
Dağların yamaçlarında karların erimesiyle ortaya çıkan çiğdemler doğaya renk kattı.
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