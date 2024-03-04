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        Yüksek kesimleri karla kaplı Bolu'nun kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı

        Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:59
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        Yüksek kesimleri karla kaplı Bolu'nun kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı
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        Bolu'da yüksek kesimlerde kar görülürken, şehir merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

        Soğuk geçen kışın ardından Bolu'nun kent merkezinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

        Sıcaklıkların artmasıyla kent merkezindeki bazı ağaçlar çiçek açarken yüksek kesimlerde hala kar görülüyor.

        Yeniçağa ilçesinde de baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

        Dağların yamaçlarında karların erimesiyle ortaya çıkan çiğdemler doğaya renk kattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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