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        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında anıldı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu, kente eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:02
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        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 24. yılında anıldı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu, kente eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında kabri başında anıldı.

        İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla kente eğitim, sağlık ve sosyal tesisler olmak üzere bugüne kadar 147 eser kazandıran Baysal için üniversitede bulunan anıt mezarında anma töreni düzenlendi.

        Kuran'ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Baysal'ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, amcasını unutmayan Bolululara teşekkür etti.

        Anma törenlerinde hiç konuşma yapmadığını belirten Baysal, "Bu sefer birkaç kelime söylemek istedim. Rahmetli amcam tüm varlığını karşılıksız verdi. Hiçbir karşılık beklemedi. Karşılık beklememesine rağmen sevgili Bolulular ona çok şey verdiler." diye konuştu.

        Baysal, bu anma töreni ve "İzzet Baysal Şükran Günleri" etkinliklerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, İzzet Baysal'ın, Bolu ve Türkiye için örnek ve çok büyük hayırsever olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

        Baysal'ın, başta eğitim ve sağlık olmak üzere çok farklı alanlarda eserler bıraktığını anımsatan Kılıç, "Kurduğu vakıf tarafından yapılan eserlerle ülkemizin geleceğine büyük katkıda bulundu. Bolu'nun bugünlere gelmesindeki emeği çok önemli. Geleceğin daha aydınlık olmasında gerçekten çok büyük emeği var, onun hayırseverliğinin yardımseverliğinin adı var." dedi.

        Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kendisi 11 yaşındayken İzzet Baysal'ın hayatına girdiğini anlatarak, "Onun yaptırdığı İzzet Baysal Anadolu Lisesinin ilk mezunlarından birisiyim. Diplomamı da rahmetli İzzet Baysal'ın elinden almıştım. Onun yaptırdığı hastanede oğlumu kucağıma aldım. Sonraki süreçlerde onun yaptırdığı hastanelerden faydalandık." ifadesini kullandı.

        Baysal'ın, tüm Boluluların hayatının içinde olduğuna dikkati çeken Özcan, İzzet Baysal'ın eserlerinden faydalanmamış Boluluya rastlamanın mümkün olmadığını söyledi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Hz. Muhammed'in, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." hadisini anımsatarak, "Bu düstur çerçevesindeki vakıf insanlar, kadim medeniyetimizde her zaman var olmuştur. O vakıf insanlardan biri olan merhum İzzet Baysal'ın açtığı yol, onun izinden giden pek çok hayırseverin de önünü açmış, örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İzzet Baysal için okunan hatimlerin duasını yaptı, daha sonra anıt mezara karanfiller bırakıldı.

        Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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