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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Çorumlular Derneği üyeleriyle buluştu

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Çorumlular Derneği üyelerine projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:21
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Çorumlular Derneği üyeleriyle buluştu
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Çorumlular Derneği üyelerine projelerini anlattı.

        Çorumlular Derneği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Geleneksel Çorumlular" buluşmasına katılan Demirkol, Bolu Belediyesinin gerçek belediyeciliğe kavuşması için çalışacaklarını söyledi.

        Demirkol, Bolu'nun 31 Mart'ı kurtuluş günü ilan edeceğini vurgulayarak, "31 Mart'ta zafere koşuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. 31 Mart’ta elde edilecek zafer de benim de katkım olsun, yaşlandığımızda, geriye doğru baktığımızda evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacak bir çalışmam olsun, hep beraber bu başarı hikayesini yazma da tuzumuz olsun diyen herkesi, seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Seçimlerde firesiz bir şekilde Çorumlu hemşehrilerinden destek beklediğini belirten Demirkol, projelerini anlattı.

        Demirkol, belediye seçimlerini kazandıktan sonra Çorumlullar Derneğinin hizmet binası problemini de çözmeyi planladıklarını kaydetti.

        Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli de Tosya-İskilip yolunun bitmesini istediklerini bildirdi.

        Hemşehrileri Alaattin Karakaş'ı belediye meclisinde görmeyi arzu ettiklerine işaret eden Dişli, "Muhammed Emin Demirkol, tüm Çorumluların ve tüm Boluluların belediye başkanı olacak." dedi.

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