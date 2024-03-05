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        Bolu'da sis etkili oldu

        Bolu'da kent merkezinin özellikle yüksek k sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:59
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        Bolu'da sis etkili oldu
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        Bolu'da kent merkezinin özellikle yüksek k sisle kaplandı.

        D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya ile kent merkezinde Sağlık, Kasaplar, Tepecik, Sümer, Aktaş, Köroğlu, Yukarısoku ve Sağlık mahallelerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kent merkezinin yüksek kesimlerini de sis kapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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