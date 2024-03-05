Bolu'da sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya ile kent merkezinde Sağlık, Kasaplar, Tepecik, Sümer, Aktaş, Köroğlu, Yukarısoku ve Sağlık mahallelerinde sis etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.