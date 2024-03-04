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        Boluspor'da Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bitexen Giresunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:24
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        Boluspor'da Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları
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        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bitexen Giresunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

        Boluspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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