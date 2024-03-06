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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:14
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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oldu.

        Sağanak, sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla etkisini gösterdi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın bazı bölgelerde aralıklarla devam etmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Öte yandan kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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