Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

Öte yandan kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın bazı bölgelerde aralıklarla devam etmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sağanak, sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.