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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kapılarını 60 yaş üstü vatandaşlara açtı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından hayata geçirilen "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programı kapsamında 60 yaş üstündeki vatandaşlara bilim, kültür, sanat ve spor alanında eğitimler verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:26
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kapılarını 60 yaş üstü vatandaşlara açtı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından hayata geçirilen "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programı kapsamında 60 yaş üstündeki vatandaşlara bilim, kültür, sanat ve spor alanında eğitimler verilecek.

        BAİBÜ Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesince, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi" açılış töreni gerçekleştirildi.

        Ziraat Fakültesi'ndeki törende konuşan Vali Erkan Kılıç, beşikten mezara kadar eğitimin önemine değindi.

        Kılıç, 60 yaş üstü vatandaşların eğitimden uzak kalmaması ve sosyalleşmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler de merhum İzzet Baysal'ın başlatmış olduğu hayır kapısında, bu güzel üniversitede Rektörümüzle birlikte büyüklerimize sağlanacak her türlü katkıyı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da toplumsal katkı faaliyetlerinin de üniversitelerin görevleri arasında yer aldığını hatırlatarak, "Bu faaliyet, üniversitenin hem şehir hem de kurumlarla kaynaşmasında çok önemli bir görev üstleniyor. Birlikte Öğrenme Üniversitesi ile toplumsal katkı faaliyetleri anlamında, önemli bir adım daha attığımız kanaatini taşıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ikram edildi.

        Haftada 2 gün düzenlenecek program, 60 yaş üstündeki 42 öğrencinin oryantasyon eğitimiyle başladı.

        Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, rektör yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamit Coşkun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, eski milletvekili Mustafa Yünlüoğlu ve paydaş kurumların yöneticileri katıldı.

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