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        Husumetlisini torununun gözü önünde minibüsle ezerek öldüren sanık: Eşim araya girmeseydi o beni öldürmüştü

        BOLU'da husumetlisi İsmail Çetin'i (62), 3 yaşındaki torununun gözü önünde, kullandığı minibüsle başının üstünden geçerek öldüren İrfan Başkalaycı (70) ilk duruşmada, "Bana ağır küfürler etti ve beni öldüreceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:30
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        Husumetlisini torununun gözü önünde minibüsle ezerek öldüren sanık: Eşim araya girmeseydi o beni öldürmüştü
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        BOLU’da husumetlisi İsmail Çetin’i (62), 3 yaşındaki torununun gözü önünde, kullandığı minibüsle başının üstünden geçerek öldüren İrfan Başkalaycı (70) ilk duruşmada, “Bana ağır küfürler etti ve beni öldüreceğini söyledi. Onu uzaklaştırmak istedim ve gaza bastım. Çetin, aracın yanındaydı. Öldürme kastım yoktu. Eşim araya girmeseydi o beni öldürmüştü” diyerek kendini savundu. Duruşma salonunun önünde Başkalaycı ailesine bağırıp tepki gösteren İsmail Çetin’in oğlu E.Ç.’ye mahkemenin düzenini bozmaktan 2 gün disiplin hapsi cezası verildi.

        Olay, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos’ta gece saat 22.30 sıralarında Sultan köyünde meydana geldi. İsmail Çetin ile İrfan Başkalaycı arasında köy kooperatifinin yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla husumet oluştu. İsmail Çetin, iddiaya göre gece eşi ve akrabasıyla pazardan dönen İrfan Başkalaycı’nın kullandığı minibüsün önünü kesti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Başkalaycı, aracına binip gaza basarak Çetin’e çarpıp üstünden geçti. 3 yaşındaki torununun gözü önünde başı aracın altında kalan Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan Başkalaycı, daha sonra akrabası F.B.’yi evine bıraktıktan sonra eşi Azize Başkalaycı ile birlikte kızının Saraycık köyünde bulunan evine gitti. Başkalaycı, Saraycık köyü mevkinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayın ardından tutuklanan Başkalaycı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi polis ekipleri adliye içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkemede, Karabük’te bulunan cezaevinden Bolu’ya getirilen Başkalaycı ve yakınları ile öldürülen Çetin ailesinin yakınları ve avukatları hazır bulundu.

        ‘ÜZERİNDEN GEÇTİĞİMDEN HABERİM YOK’

        Başkalaycı, duruşmada olay gecesi yaşananları anlatarak, “O akşam eşim ve akrabam ile pazardan dönerken İsmail Çetin, aracıyla sürekli yanımdan geçerek ileride önümüzü kesti. Benim İsmail ile hiçbir düşmanlığım yok. Daha önce de benim oğluma küfürler etti. O gece de aracımın yanına gelerek bana küfürler edip ‘Seni buradan öldürmeden gitmeyeceğim. Araçta bulunan eşim ve akrabam da Çetin’e gitmesini söyledi. Çetin, aracımın yanındaydı ve aracıma binerek gaza basıp gittim. Üzerinden geçtiğimden haberim yok. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Eşim araya girmese o beni öldürmüştü” dedi.

        ‘EŞİMİ KASTEN ÖLDÜRDÜLER’

        Öldürülen İsmail Çetin’in eşi Aysel Çetin ise kooperatif nedeniyle sanıkla aralarında husumet olduğunu ifade ederek, “Oğlu kooperatif başkanıydı ve bunların açığını ortaya çıkardık. Eşime bu yüzden bunu kasten yaptılar. Eşimi kasten öldürdüler” diye konuştu.

        OĞULA MAHKEME DÜZENİNİ BOZMAKTAN CEZA

        Mahkemenin devam ettiği sırada salondan çıkan öldürülen İsmail Çetin’in oğlu E.Ç., Başkalaycı ailesinin yakınlarına tepki gösterdi. Mahkeme salonunun önünde bağırmaya devam eden E.Ç.’ye mahkeme başkanı tarafından mahkemenin düzenini bozmaktan 2 gün disiplin hapsi cezası verildi. E.Ç. mahkemenin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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