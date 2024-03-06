Bolu'da aile içi tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı

Bolu'da aile içi yaşanan tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta ikamet eden S.Ş. (35) ile eşi S.Ş. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yan sokaktaki annesinin evine gitti.

Eşinin peşinden giden koca S.Ş. eşiyle tartışmaya devam etti. Çıkan arbede üzerine kadının dayısı M.A.G. (55) yeğenini korumak için tüfekle S.Ş'ye ateş etti. Ancak tüfekten çıkan mermi yeğeni S.Ş'ye isabet etti.

Sırtından yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Koca S.Ş. olaydan bir süre sonra polise telim olurken, dayı M.A.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.