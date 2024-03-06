Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini vurdu

         BOLU'da eşiylesorun yaşayan Sevgi Şen (35), evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

         BOLU'da eşiylesorun yaşayan Sevgi Şen (35), evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Kayınvalidesinin evine gelen Selim Şen (35), eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. (55) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu. Yaralanan kadın tedaviye alınırken Mehmet Ali G. ise olay yerinden kaçtı. 

        Olay, saat 19.15 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sevgi Şen, iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Bunun üzerine Selim Şen, eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen’i vurdu. Genç kadın kanlar içerisinde yığılırken silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!

        Benzer Haberler

        Bolu'da aile içi tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı
        Bolu'da aile içi tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı
        Kartalkaya'da tatilciler martta kayak keyfi yaşadı
        Kartalkaya'da tatilciler martta kayak keyfi yaşadı
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, projelerini anlattı:
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, projelerini anlattı:
        Husumetlisini torununun gözü önünde minibüsle ezerek öldüren sanık: Eşim ar...
        Husumetlisini torununun gözü önünde minibüsle ezerek öldüren sanık: Eşim ar...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kapılarını 60 yaş üstü vatandaşlara aç...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kapılarını 60 yaş üstü vatandaşlara aç...
        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu