Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

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