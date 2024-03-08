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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:51
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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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