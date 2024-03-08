Yeniçağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sona erdi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki gün süren fuarda, öğrencilerin "tasarım", "araştırma" ve "inceleme" alanlarında öğretmenlerinin danışmanlığında hazırladığı 20 proje yer aldı.

Fuarın ilk günü "Mevlana" temalı proje kapsamında semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Açılışı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, şube müdürleri Ahmet Değirmenci, Uğur Sönmezel, Sabri Gündüz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Özbakan ile sergi alanını gezerek projeleri inceledi.

Fuarda "Koç Köroğlu, Kaç Köroğlu", "Vegan Kurabiye Yapımı", "Diyabetsiz Yaşam", "VR Teknolojisi ile Eğitim" ve "Sigarasız Yaşam Mümkün" gibi projeler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.