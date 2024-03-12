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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bolu'da esnafı ziyaret etti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da partisinin belediye başkan adayı Mansur Şen ile esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:28
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bolu'da esnafı ziyaret etti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da partisinin belediye başkan adayı Mansur Şen ile esnaf ziyaretinde bulundu.

        Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Akşener, parti otobüsüyle Kalıcı Konutlar bölgesinde başlayarak halkı selamladı. Daha sonra Şen ile Gölyüzü Mahallesi Tavil Mehmet Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın taleplerini dinledi, belediye başkan adayı Şen'e destek istedi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ziyareti sırasında bir gazetecinin, "Bolu'da seçimleri nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, partisinin adayı Şen'i daha önce yaptığı görevlerden dolayı Boluluların tanıdığını ifade etti.

        Bolu'da seçimlerin başa baş yarış içinde geçeceği görüntüsünün oluştuğunu söyleyen Akşener, "Epeyce adayın çıkıp yarışması Boluluların lehinedir. Kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmış Bolu'da. Ben ona memnun oldum çünkü hizmetler üzerinden mücadele ediliyordur, rekabet ediliyordur. Projeler üzerinden rekabet ediliyordur. Birbirlerini kötülemek amaçlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Akşener, ittifak siyasetinin olduğu diğer illerde durumun daha farklı olduğuna değinerek, "Bu durumun Boluluların lehine olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Mansur başkan gerçekten Bolu'ya iyi gelecek arkadaşımızdır." dedi.

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