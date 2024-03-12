Bolu'da bir hırsızlık hükümlüsü ile dolandırıcılıktan aranan karısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılıktan hakkında yakalama kararı olan karısı B.A'nın (31) Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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