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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:56
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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö'nin kullandığı 06 HLT 09 plakalı otomobilden Avşar köyü mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu.

        Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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