Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö'nin kullandığı 06 HLT 09 plakalı otomobilden Avşar köyü mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu.
Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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