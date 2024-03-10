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        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:15
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        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.

        Aktaş Mahallesi Taşhancılar Sokak'ta Ö.Y'ye ait 23 P 2109 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Yangında, otomobilin motor kısmında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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