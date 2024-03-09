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        Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:36
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        Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde yol kenarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında 3 farklı noktada çıkan anız ve lastik yangınlarına müdahale etti.

        Yangınlar, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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