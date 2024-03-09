Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

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