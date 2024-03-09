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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:39
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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

        Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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