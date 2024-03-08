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        Boluspor - Giresunspor: 2-1

        STAT: Bolu AtatürkHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur GülterBOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan, Nogueira (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:20
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        Boluspor - Giresunspor: 2-1
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        STAT: Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter

        BOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan, Nogueira (Dk. 83 Kubilay), Oğuz Kağan (Dk. 90+1 Diarrassouba), Anıl (Dk. 46 İshak), Tunahan (Dk. 90+1 Hüsamettin), Avramovski, Gigic (Dk. 88 İsgandarlı)

        GİRESUNSPOR: Erkan, Mehmet, Anıl, Kadir, Ertuğrul, Furkan, Enishan, Faruk, Şahin (Dk. 88 Şenel Hami), Alperen (Dk. 81 Ali Emirhan), Talha

        GOLLER: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha (KK) (Boluspor) - Dk. 48 Talha (Giresunspor)

        SARI KART: Ertuğrul, Talha (Giresunspor)

        1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

        12’nci dakikada sağ kanattan Gigic’in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Jefferson'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.

        29’uncu dakikada Oğuz Kağan’ın sağ kanattan çektiği şutta kaleci Erkan topu son anda çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        48’inci dakikada rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 1-1.

        57’nci dakikada kulanılan serbest vuruşta Oulare’nin kafa şutunu çıkarmak isteyen Talha, kendi kalesine gol attı. 2-1

        Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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        Galeri
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