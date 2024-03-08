Stat:Atatürk
Hakemler:Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+1 Diarrassouba), Gigic (Dk. 88 Vusal Isgandarlı), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Avramovski, Ercan Coşkun, Anıl Koç (Dk. 46 İshak Karaoğul)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 87 Şenel Hami Aydemir), Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Kasım Alperen Köşker (Dk. 81 Ali Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Enishan Ceylan, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha Ülvan (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 48 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
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