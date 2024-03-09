İkinci baharlarında spor yaparak zinde kalıyorlar

ELİF SARIHAN - Bolu'da hayata geçirilen proje kapsamında verilen spor eğitimine katılan yaşı ilerlemiş bireyler, denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından yaşı ilerlemiş bireylerin sağlıklı yaşamlarına destek olmak amacıyla hazırlanan "Yaşlı Bireyler İçin Denge ve Koordinasyon Eğitimi" programı 2011 yılında uygulamaya alındı.

Proje kapsamında eğitimlere katılan 60 yaş üstü bireyler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı spor salonuna gelerek denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor.

Eğitimlerde katılımcıların seviyesine uygun grup aktiviteleri gerçekleştirilirken, dengelerini geliştirmelerine yönelik top oyunları gibi eğlenceli etkinlikler de yapılıyor.

- "Egzersizler büyük fayda sağlıyor"

BAİBÜ Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem Avcı, AA muhabirine, fizyoterapistlik mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü, ağırlıklı olarak erişkinler ve yaşlı bireylere yönelik çalıştığını söyledi.

Eğitim programıyla yaşı ilerlemiş bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına destek olmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "Bolu Valiliği Yaşam Merkezi ile işbirliği yapıyoruz. Hemşirelerimiz katılımcıları takip ediyor. Egzersiz yapmasında sakınca olmadığına dair hekim raporuyla başvuran kişiler, programa dahil oluyor. Etkinliklerimize devam eden 35-40 arası katılımcımız var." diye konuştu.

Avcı, programa uzun süredir devam eden katılımcıların birbirleriyle güçlü sosyal bağlar kurduğunu dile getirerek, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını, bireylerde denge artışı gözlemlendiğini kaydetti.

Yaşlılık döneminde fiziksel aktivitenin önemine değinen Avcı, "Herhangi bir yaşta başlanabilen yapılandırılmış egzersizler büyük fayda sağlıyor. Bolu'da yaşlı bireyler çok aktif. Bu konuda Gençlik Spor İl Müdürlüğü gibi kurumlar büyük destek sağlıyor. Ayrıca üniversite ve diğer kurumlar arası ortak çalışmalarla da yaşlılarda fiziksel anlamda olumlu değişiklikler elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "Buranın ayrılmaz müdavimiyiz"

83 yaşındaki Mediha Eroğlu, başladığından beri eğitim programına katıldığını dile getirerek, "Yaşımıza göre yapmamız gereken hareketleri yapıyoruz. Mutluyuz." dedi.

67 yaşındaki emekli öğretmen Selma Yağlıoğlu da programa eşiyle katıldığını söyledi.

Yağlıoğlu, emekli olduktan sonra eğitimlere katıldığını anlatarak, "Buranın ayrılmaz müdavimiyiz. Eşimle beraber geliyoruz her türlü etkinliğe. Aynı zamanda şeker hastasıyım. Eşimde sonradan parkinson hastalığı ortaya çıktı. Burayı okul olarak görüyoruz. Gidemezsek bir eksiklik hissediyoruz." diye konuştu.

Program sayesinde sosyalleşme imkanı da bulduklarını vurgulayan Yağlıoğlu, yaşlandıkça artan kas hareketsizliğini ve düşmeleri en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.