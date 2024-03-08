Boluspor-Bitexen Giresunspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İnşallah önümüzdeki hafta deplasmandan da istediklerimizi alır, milli araya iyi bir şekilde gideriz." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Giresunspor gibi rakiplere karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Ligin 21. haftasında Giresunspor'un lider Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldığını anımsatan Koşukavak, şöyle konuştu:

"Oyunda ilk yarı itibarıyla üçüncü bölgede kalmamız gerekiyordu. Ama rakip çok uzun vurdu. Bir gol bulduk. Oyunu kontrol etmekte biraz güçlük çektik. İkinci yarı da bir hatadan dolayı gol yiyince maç krize girer gibi oldu. Duran top konusunda da iyi bir tarafımız var. Onda da golü bulduk, kazandık." şeklinde konuştu.

Yalçın Koşukavak, Göztepe karşısında kaybettikten sonra yaşadıkları moral bozukluğunu bu galibiyetle geride bıraktıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'de kolay maç olmadığına vurgu yapan Koşukavak, "Rakibin kim olduğunun önemi yok. Baskısız, stressiz rakip topun arkasına geçiyor, bekliyor. Kolay değil. Siz de kazanmak zorundasınız. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta deplasmandan da istediklerimizi alır, milli araya iyi bir şekilde gideriz." ifadelerini kullandı.

- Bitexen Giresunspor cephesi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise "Bizi çok zorlayan bir maç olmadığını söyleyebilirim. İşin açıkçası daha agresif bir Boluspor olabilirdi. Bunu bildiğimiz ve gördüğümüz için stoperleri de boş bırakarak, kendi oyun planımızı oluşturduk. Daha çok orta sahayı kalabalık tutarak onların boş bıraktıkları alanları kullanmak üzere oyun sistemi ile sahaya çıktık. Genel anlamda da bunu büyük ölçüde sağladık." diye konuştu.

Yaşadıkları sorunlara rağmen oyunun pozitif yanlarını odaklandıklarını anlatan Güller, "Futbol oynamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim önemli ve yetenekli genç oyuncularımız var. Onlar Giresunspor adına bir değer. Onlar Giresunspor'un geleceği, Türk futbolunun önemli futbolcularından olacaklar. İlk önceliğimiz onların iyi futbol oynaması, bu ligde oynadıkları oyunu üst taraflara taşıyabilmesi." şeklinde görüş belirtti.

Bugün bireysel hatalardan dolayı kalelerinde iki gol gördüklerini ifade eden Güller, "Yoksa biz Boluspor'un gücünü biliyorduk. Kendi haddimizi, gücümüzü biliyorduk. Her şeye rağmen taktiksel anlamda güzel bir oyun geliştirdik. Çok pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir karşılaşma oldu." ifadelerini kullandı.

Serhat Güller, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirterek, "Küme düşmüş olsak bile hiç teslim olmadan en iyiyi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi neticeler alırız." değerlendirmesinde bulundu.