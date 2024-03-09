Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Borozanlar Mahallesi 404. Sokak'ta park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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