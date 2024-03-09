Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol 101 projesini anlattı:

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, "Biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol 101 projesini anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, "Biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız." dedi.

        Demirkol, "Türkiye Yüzyılında 101 Proje ile Bolu Bir Adım Önde" sloganıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

        Çıktığı yolda, Bolululara layık olmak için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Demirkol, adil ve adaletli olacaklarını söyledi.

        Demirkol, ziyaretlerinde herkesin fikir ve görüşlerini ayrı ayrı dinlediklerini, kentte huzuru, güveni ve istikrarı yakalamanın çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, hazırladıkları projelerle Bolu'yu ve Boluluları huzurlu, güvenli, kendisine yakışan kent yapısına kavuşturmaya söz verdiklerini kaydetti.

        Projelerinin Bolu'nun eksikliklerini tamamlayacağına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:

        "Kimininki proje toplantısı olur, kimininki aczini itiraf olur. 5 yıldır bu şehri yönetenlerin proje toplantısı yapıyoruz diyerek neleri yapmadıklarını itiraf etmelerini endişe içinde izledik. Ama biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız. Mesele illa yürümekse biz Bolu halkıyla birlikte geleceğe, güvene ve huzura yürüyeceğiz."

        Demirkol, en büyük iddialarının, Bolu'yu şehir halkıyla beraber yönetmek olduğunu vurgulayarak, "Belediye idari kurumlarının istişarelerini sizin tespit ve telkinleriniz oluşturacak. Bolu Belediyemiz bundan sonra erişilebilir bir belediye, ulaşılabilir bir başkan namıyla anılacak. Her yerde Bolu'nun huzuru konuşulacak. Halkın güveni, belediyenin gücü ve iktidarın ruhuyla Bolu'nun yıldızı parlayacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından Demirkol, "Bolu için değişim ve dönüşüm başlıyor" başlığıyla hazırlanan 14'ü mega toplam 101 projenin detaylarını paylaştı.

        "İhsaniye Mahallesi için Kentsel Dönüşüm Projesi, "Tarihi Bolu Yarımadası Sağlıklaştırma ve Restorasyon, "5 Yılda 1000 Sosyal Konut", "25 Bin 14 Kişilik Yeni Stadyum", Aile Yaşam Merkezleri, "Kongre ve Kültür Merkezi", "D-100 Karayolu Üzerinde 4 Adet Dal-Çık Kavşak", "Emeklimize Bayram İkramiyesi", "Gastronomi Merkezi", "Kapsül 14", "Termal Sağlık Turizmi", "Şehir Hastanesi", "Çele Barajı'nın Karadere Suları ile Buluşturulması" ve "Kadın Yaşam Merkezleri" başlıkları altındaki 14 mega projesini anlatan Demirkol, "Akıllı Şehir Uygulamaları", "Sosyal Yaşam", "Çevre ve Sürdürülebilirlik", "Ekonomi ve Kalkınma" ile "Sosyal Destek" başlıkları altındaki 87 proje hakkında da bilgi verdi.

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de Bolu'nun, gerçek belediyecilikten yana olan ve kente huzur ile güveni getirecek isim olan Muhammed Emin Demirkol'un yanında yer aldığını bu salonda gösterdiğini aktararak, "Bu heyecan birilerine korku ve endişe veriyor. Onlar sandılar ki meydan boş, biz varız. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'ye hep sahip çıktı. Sahip çıkmaya da devam edecek. Buradaki coşku ve yoğun katılım da bunun bir göstergesi." şeklinde konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise büyük bir değişim ve gelişim kazandırarak Bolu'yu bir marka şehri haline getirecek projelerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Demirkol, AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları ile AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan yemini okudu.

        Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri, ilçe belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları ile il genel meclisi üyesi adayları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bolulu alpagut sporcuları, Türkiye şampiyonasında 6 madalya kazandı
        Bolulu alpagut sporcuları, Türkiye şampiyonasında 6 madalya kazandı
        Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü
        Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü
        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        İkinci baharlarında spor yaparak zinde kalıyorlar
        İkinci baharlarında spor yaparak zinde kalıyorlar
        Boluspor-Bitexen Giresunspor maçının ardından
        Boluspor-Bitexen Giresunspor maçının ardından