Emekli sınıf öğretmeni, marangoz dedesinden öğrendikleriyle ahşap maketler üretiyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan emekli öğretmen, marangoz dedesinden öğrendiği tekniklerle ahşaptan maket evler, camiler, aletler ile süs eşyaları üretiyor.

Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni İsmail Alışkan, çocuk yaşlarda marangoz dedesinin yanında öğrendiği teknikleri 1999'da evinde çam, kayın ve kavaktan ahşaplara uygulamaya başladı. Zamanla kendini geliştiren Alışkan, maket cami, ev, tarım aleti ve çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı.

Alışkan, AA muhabirine, marangoz dedesinin yanında küçük yaşlarda öğrendiklerinin, emekli olduktan sonra kendisini üretmeye ittiğini anlattı.

Cami, ev, dokuma tezgahı, tarım aleti, hayvan figürleri ve süs eşyaları ürettiğini aktaran Alışkan, "Bunları yapmaktan da zevk alıyorum. Boş otururken yoruluyorum, çalışırken dinleniyorum, hareket oluyor. Böylece vaktimi de değerlendiriyorum." dedi.

Alışkan, televizyon veya internette gördüğü ilginç şeyler ile özellikle eskiden kullanılan aletleri yapmayı tercih ettiğini, bu ürünleri talep olursa sipariş üzerine de çalıştığını belirtti. Ölçülere dikkat ettiğini ve oranlama yapmaya önem verdiğini dile getiren Alışkan, amacının boş durmamak ve eskiyi canlandırmak olduğunu dile getirdi.

Evindeki birçok dolap ve çekmeceyi kendisinin yaptığına değinen Alışkan, el işçiliği ürünlerin hem ekonomik açıdan avantaj sağladığını hem de estetik görünüm sunduğunu söyledi.

Alışkan, çam, kayın ve kavak ağaçlarından yapılan ahşapları tercih ederek hem doğal malzemeler kullandığını hem de çevreye duyarlı yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.